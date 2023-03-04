Замятин Фадей Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Замятин Никон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Замятина) Пелагея Фадеева
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова
Смерть
После 1756