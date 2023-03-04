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Замятин Фадей Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Замятин Никон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Замятин Степан Фадеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Замятин Сидор Фадеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Замятина) Пелагея Фадеева

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Осипова

Смерть
После 1756

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