Замятина Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Евдокия Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Замятин Степан Фадеевич

Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Замятин Сидор Фадеевич

Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пелагея Фадеева

Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Фадей Никонович

Смерть
После 1756
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