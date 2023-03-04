Замятина Евдокия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пелагея Фадеева
Отец ребёнка: Замятин Фадей Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756