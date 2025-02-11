Воробьёва (Гаршина) Евдокия Пантелеевна
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
ОтецГаршин Пантелей (Пантелеимон) Харлампиев1791 г.р.
Супруги
Воробьёв Иван Павлович1816 г.р.
Дети
Воробьёв Иван Иванович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гаршин Пантелей (Пантелеимон) Харлампиев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1833
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Воробьёв Иван Павлович
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно