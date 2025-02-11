Воробьёва (Гаршина) Евдокия Пантелеевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Воробьёва (Гаршина) Евдокия Пантелеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Отец
Гаршин Пантелей (Пантелеимон) Харлампиев1791 г.р.
Супруги
Воробьёв Иван Павлович1816 г.р.
Дети
Воробьёв Иван Иванович1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гаршин Пантелей (Пантелеимон) Харлампиев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1833

Муж: Воробьёв Иван Павлович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Воробьёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Воробьёв Иван Павлович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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