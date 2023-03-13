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Ерославцевъ Емельянъ

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ерославцевъ Алексей

Мать: Ерославцева Мавра Фадеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерославцева Анна Агафонова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Ерославцева) Марья

Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ерославцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Ерославцева) Агафья

Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ерославцевъ Тарасъ

Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ерославцева) Наталья

Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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