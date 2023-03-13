Ерославцевъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ерославцевъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Ерославцева) Марья
Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ерославцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Ерославцева) Агафья
Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ерославцевъ Тарасъ
Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ерославцева) Наталья
Мать ребёнка: Ерославцева Анна Агафонова