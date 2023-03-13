Ерославцева Анна Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ерославцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ерославцевъ Тарасъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерославцевъ Емельянъ