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Ерославцева Мавра Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерославцевъ Алексей

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Ерославцева) Ирина

Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Коюшкина Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ерославцевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Ерославцева) Елена

Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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