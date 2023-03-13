Ерославцева Мавра Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерославцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Ерославцева) Ирина
Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Коюшкина Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ерославцевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Ерославцева) Елена
Отец ребёнка: Ерославцевъ Алексей