Усова (Речкунова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2001
Бракосочетание
03.02.2022
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Благословение
17.07.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Венчание
Место жительства
09.01.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.2023
Отец ребёнка: Усов Данил Григорьевич