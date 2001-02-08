Усова (Речкунова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Речкунова) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2001

Отец: Речкунов Павел Владимирович

Мать: Речкунова Ирина Георгиевна

Бракосочетание
03.02.2022

Муж: Усов Данил Григорьевич

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Благословение
17.07.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Венчание
Место жительства
09.01.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.2023

Сын: Усов Григорий Данилович

Отец ребёнка: Усов Данил Григорьевич

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