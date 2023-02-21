Редков Никита Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1871
Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна
Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1873
Дочь: Федоренко Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна
Белый, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1881
Дочь: Антонина Никитична
Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Смерть
02.11.1882
Босино, Белой, Смоленская, Российская империя