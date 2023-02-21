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Редков Никита Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Редков Николай Никитич

Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1871

Сын: Редков Александр Никитич

Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1873

Дочь: Федоренко Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна

Белый, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1881

Дочь: Антонина Никитична

Мать ребёнка: Редков Анна Николаевна

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Смерть
02.11.1882
Босино, Белой, Смоленская, Российская империя
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