Редков (Редкова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович
Рождение ребёнка
14.11.1871
Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович
Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1873
Дочь: Федоренко Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович
Белый, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1881
Дочь: Антонина Никитична
Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия