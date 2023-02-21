Редков (Редкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редков (Редкова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Редков Николай Никитич

Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович

Рождение ребёнка
14.11.1871

Сын: Редков Александр Никитич

Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1873

Дочь: Федоренко Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович

Белый, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1881

Дочь: Антонина Никитична

Отец ребёнка: Редков Никита Кириллович

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
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