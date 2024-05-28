De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1817
Дата смерти01.11.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1839 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Лейхтенбергская Александра Максимилиановна
Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1841
Рождение ребёнка
23.07.1843
Рождение ребёнка
20.03.1845
Рождение ребёнка
27.01.1847
Рождение ребёнка
08.12.1849
Рождение ребёнка
17.02.1852
Смерть
01.11.1852