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De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1817

Дата смерти

01.11.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1839 ст.

Жена: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Лейхтенбергская Александра Максимилиановна

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1841

Дочь: Романовская Герцогиня Лейхтенбергская Мария Максимилиановна

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1843

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Николай Максимилианович

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Романовская Герцогиня Лейхтенбергская Евгения Максимилиановна

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Евгений Максимилианович

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1849

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Сергей Максимилианович

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Георгий Максимилианович

Мать ребёнка: Великая Княжна Мария Николаевна

Смерть
01.11.1852

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