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Великая Княжна Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1819 ст.

Дата смерти

09.02.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1798 г.р.

Муж

1817 г.р.
1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1819 ст.

Отец: Император Николай I Павлович

Мать: Александра Фёдоровна (Friederike Luise Charlotte Wilhelmine of Prussia)

Бракосочетание
02.07.1839 ст.

Муж: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Лейхтенбергская Александра Максимилиановна

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
04.10.1841

Дочь: Романовская Герцогиня Лейхтенбергская Мария Максимилиановна

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
23.07.1843

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Николай Максимилианович

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Романовская Герцогиня Лейхтенбергская Евгения Максимилиановна

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Евгений Максимилианович

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
08.12.1849

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Сергей Максимилианович

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Романовский Герцог Лейхтенбергский Георгий Максимилианович

Отец ребёнка: De Beauharnais Duke Of Leuchtenberg Maximilian Joseph Eugene Auguste Napoleon

Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Муж: Строганов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Строганов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1861

Дочь: Строганова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Смерть
09.02.1876 ст.

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