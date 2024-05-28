Великая Княжна Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1819 ст.
Дата смерти09.02.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1819 ст.
Бракосочетание
02.07.1839 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1840
Рождение ребёнка
04.10.1841
Рождение ребёнка
23.07.1843
Рождение ребёнка
20.03.1845
Рождение ребёнка
27.01.1847
Рождение ребёнка
08.12.1849
Рождение ребёнка
17.02.1852
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Строганов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1861
Дочь: Строганова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Смерть
09.02.1876 ст.