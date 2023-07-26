Захарова Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кабиков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кабиков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кабикова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Кабиков Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно