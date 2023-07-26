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Захарова Антонина Ивановна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кабиков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кабиков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кабикова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Кабиков Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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