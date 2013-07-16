Кабиков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти16.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кабиков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кабикова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Кабиков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Карачарова Валентина Васильевна
Смерть
16.07.2013