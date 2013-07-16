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Кабиков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

16.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кабиков Александр Дорофеевич

Мать: Кабикова Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карачарова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кабиков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кабикова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Кабиков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Карачарова Валентина Васильевна

Смерть
16.07.2013

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