Дмитрий Тимофеевич
мужской, родился 29.10.1853, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.07.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАфимья Дмитриева1819 г.р.
ОтецТимофей Степанов1820 г.р.
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Рождение
29.10.1853
Отец: Тимофей Степанов
Мать: Афимья Дмитриева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.07.1854
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область