Дмитрий Тимофеевич 29.10.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.10.1853, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.07.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Афимья Дмитриева1819 г.р.
Отец
Тимофей Степанов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1853

Отец: Тимофей Степанов

Мать: Афимья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.07.1854
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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