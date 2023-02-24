Тимофей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Степан Иванов
Мать: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: Афимья Дмитриева
Рождение ребёнка
11.08.1846
Сын: Лавр Тимофеев
Мать ребёнка: Афимья Дмитриева
Рождение ребёнка
15.04.1848
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Афимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Афимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Афимья Дмитриева
Смерть
Неизвестно