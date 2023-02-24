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Тимофей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Степан Иванов

Мать: Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Тимофеева

Мать ребёнка: Афимья Дмитриева

Рождение ребёнка
11.08.1846

Сын: Лавр Тимофеев

Мать ребёнка: Афимья Дмитриева

Рождение ребёнка
15.04.1848

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Афимья Дмитриева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Афимья Дмитриева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Афимья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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