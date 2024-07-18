(Княгининская) Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаруковский Иван
Отец ребёнка: Чаруковский Зинько
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зофия
Отец ребёнка: Чаруковский Зинько
Рождение ребёнка
До 1528
Дочь: (Чаруковская) Зиньковна
Отец ребёнка: Чаруковский Зинько
Смерть
Неизвестно