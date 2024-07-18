(Княгининская) Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Княгининская) Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаруковский Иван

Отец ребёнка: Чаруковский Зинько

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зофия

Отец ребёнка: Чаруковский Зинько

Рождение ребёнка
До 1528

Дочь: (Чаруковская) Зиньковна

Отец ребёнка: Чаруковский Зинько

Смерть
Неизвестно

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