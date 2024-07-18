Чаруковский Зинько — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаруковский Зинько

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1508

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1508

Отец: Чаруковский Андрюшко

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зофия

Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаруковский Иван

Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна

Рождение ребёнка
До 1528

Дочь: (Чаруковская) Зиньковна

Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна

Смерть
Неизвестно

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