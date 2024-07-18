Чаруковский Зинько
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1508
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1508
Отец: Чаруковский Андрюшко
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зофия
Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаруковский Иван
Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна
Рождение ребёнка
До 1528
Дочь: (Чаруковская) Зиньковна
Мать ребёнка: (Княгининская) Богдановна
Смерть
Неизвестно