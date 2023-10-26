Медведев Егор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Кондрат
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.01.1905
Сын: Медведев Василий Егорович
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: (Медведева) Аграфена Егоровна
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Камышево, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Жданова (Медведева) Мария
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Медведев Емельян Егорович
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Таисья (Татьяна?)
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Маруся
Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна
Смерть
1938
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
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