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Медведев Егор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Кондрат

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Медведев Иван Егорович

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.01.1905

Сын: Медведев Василий Егорович

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: (Медведева) Аграфена Егоровна

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Камышево, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Жданова (Медведева) Мария

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Медведев Емельян Егорович

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Медведев Петр Егорович

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Таисья (Татьяна?)

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: Евтюхова Мария Афанасьевна

Смерть
1938
Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
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