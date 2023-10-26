Медведев Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Медведев Георгий Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Егор Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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