Кириллова (Горячева) Просковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Горячева) Просковья Егоровна

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Место рождения

Пустой Ярославль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.07.1918

Дата смерти

25.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1918

Отец: Горячев Егор Дмитриевич

Мать: Горячева Дарья Федоровна

Пустой Ярославль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Кириллов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий Ефимович

Новосёлка, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.07.1992
Юрьевец, Владимирский уезд, Владимирская губерния
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