Кириллова (Горячева) Просковья Егоровна
Место рождения
Дата рождения16.07.1918
Дата смерти25.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1918
Отец: Горячев Егор Дмитриевич
Мать: Горячева Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1939
Сын: Кириллов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий Ефимович
Новосёлка, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.07.1992
Юрьевец, Владимирский уезд, Владимирская губерния