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Казаков Ион Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Казаков Алексей Семёнович

Мать: Казакова (Кордашина) Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Прасковья(Параскева)

Рождение ребёнка
1791

Сын: Казаков Федор Ионович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Гурбина (Казакова) Пелагея Ионовна

Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)

Рождение ребёнка
1801

Сын: Казаков Федот Ионович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Усова (Казаков) Пелагея Ионовна

Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)

Рождение ребёнка
1807

Сын: Казаков Лаврентий Ионович

Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)

Смерть
Неизвестно

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