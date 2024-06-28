Казаков Ион Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Гурбина (Казакова) Пелагея Ионовна
Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Усова (Казаков) Пелагея Ионовна
Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)
Рождение ребёнка
1807
Сын: Казаков Лаврентий Ионович
Мать ребёнка: Казакова Прасковья(Параскева)
Смерть
Неизвестно