Казаков Федот Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Казаков Евстафий Федотович
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1820
Дочь: (Казакова) Анастасия (Настасья) Федотовна
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Казаков Василий Федотович
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1826
Дочь: Чистякова (Казакова) Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Казакова) Арина Федотовна
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Казаков Никандр Федотович
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Казакова) Агриппина(Аграфена) Федотовна
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно