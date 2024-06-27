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Казаков Федот Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Казаков Ион Алексеевич

Мать: Казакова Прасковья(Параскева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Казаков Евстафий Федотович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1820

Дочь: (Казакова) Анастасия (Настасья) Федотовна

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Казаков Василий Федотович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1826

Дочь: Чистякова (Казакова) Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Казакова) Арина Федотовна

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Казаков Никандр Федотович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Казакова) Агриппина(Аграфена) Федотовна

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Казаков Савва Федотович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Казаков Кирилл Федотович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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