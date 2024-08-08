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Казаков Федор Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Казаков Ион Алексеевич

Мать: Казакова Прасковья(Параскева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Федора

Рождение ребёнка
1813

Сын: Казаков Зиновий Федорович

Мать ребёнка: Казакова Федора

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Казакова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Казакова Федора

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мелкозерова (Казакова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Казакова Федора

Рождение ребёнка
1822

Сын: Казаков Тихон Федорович

Мать ребёнка: Казакова Федора

Рождение ребёнка
27.11.1827

Дочь: Чистякова (Казакова) Ектерина Федоровна

Мать ребёнка: Казакова Федора

Смерть
Неизвестно

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