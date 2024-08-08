Казаков Федор Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Федора
Рождение ребёнка
1813
Сын: Казаков Зиновий Федорович
Мать ребёнка: Казакова Федора
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Казакова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Казакова Федора
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мелкозерова (Казакова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Казакова Федора
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Казакова Федора
Рождение ребёнка
27.11.1827
Дочь: Чистякова (Казакова) Ектерина Федоровна
Мать ребёнка: Казакова Федора
Смерть
Неизвестно