Варенова Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова Авдотья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варенов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Варенов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Варенов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Варенов Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Варенов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Варенова Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варенова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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