Варенова Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Варенов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Варенов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Варенова Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варенова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Варенов Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно