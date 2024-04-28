Варенов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Варенов Михаил Антонович

Мать: Варенова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варенов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Варенов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Варенов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Варенов Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Варенов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Варенова Гликерия Сергеевна

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варенова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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