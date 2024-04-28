Варенов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Варенов Михаил Антонович
Мать: Варенова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Варенов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Варенов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Варенова Гликерия Сергеевна
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варенова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Варенова Авдотья Егоровна
Смерть
Неизвестно