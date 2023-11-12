Кудрявцев Тимофей Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 или 1810
Дата смерти25.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кудрявцев Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1845
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Евпраксия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1852
Сын: Кудрявцев Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна
Смерть
25.04.1867