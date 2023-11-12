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Кудрявцев Тимофей Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 или 1810

Дата смерти

25.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1810

Отец: Кудрявцев Мартин Венедиктович

Мать: Кудрявцева Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кудрявцев Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1845

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Евпраксия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1852

Сын: Кудрявцев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Гликерия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.04.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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