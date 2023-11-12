Кудрявцева Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Тимофей Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович

Рождение ребёнка
12.01.1845

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Евпраксия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1852

Сын: Кудрявцев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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