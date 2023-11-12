Кудрявцева Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович
Рождение ребёнка
12.01.1845
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Евпраксия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович
Рождение ребёнка
06.01.1852
Сын: Кудрявцев Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Тимофей Мартинович
Смерть
Неизвестно