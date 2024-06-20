Булыгина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Павел Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834,36л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Булыгин Иван Павлович

Отец ребёнка: Булыгин Павел Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834,35об
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Булыгина) Федосья Павловна

Отец ребёнка: Булыгин Павел Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-57л
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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