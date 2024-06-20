Булыгина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834,36л
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Булыгин Павел Михайлович
ГАСО, рев 1834,35об
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Булыгина) Федосья Павловна
Отец ребёнка: Булыгин Павел Михайлович
ГАСО, 179-1-213-57л
Смерть
До 1858