Мотох Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотох Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотох Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Мотох Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Яков Николаевич

Отец ребёнка: Мотох Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Адам Николаевич

Отец ребёнка: Мотох Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотох Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно

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