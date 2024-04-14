Мотох Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотох Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотох Ефим

Мать: Мотох (Жоголь) Парасья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотох Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Мотох Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Яков Николаевич

Мать ребёнка: Мотох Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Адам Николаевич

Мать ребёнка: Мотох Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотох Лидия

Смерть
Неизвестно

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