Мотох Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотох Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотох Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Мотох Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мотох Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мотох Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотох Лидия
Смерть
Неизвестно