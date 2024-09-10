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Дюбко Степанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1907

Дата смерти

22.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбко Алексей Егорович

Рождение ребёнка
09.10.1928

Дочь: Сохраняева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1931

Дочь: Пискунова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дюбко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.07.1986
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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