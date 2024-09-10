Дюбко Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1907
Дата смерти22.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1928
Дочь: Сохраняева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович
Рождение ребёнка
03.01.1931
Дочь: Пискунова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Дюбко Алексей Егорович
Смерть
22.07.1986