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Дюбко Алексей Егорович

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904 ст.

Отец: Дюбко Егор Савостеевич

Мать: Дюбко Елена Васильевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюбко Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1928

Дочь: Сохраняева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1931

Дочь: Пискунова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дюбко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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