Дюбко Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904 ст.
Отец: Дюбко Егор Савостеевич
Мать: Дюбко Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1928
Дочь: Сохраняева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.1931
Дочь: Пискунова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Дюбко Степанида Андреевна
Смерть
Неизвестно