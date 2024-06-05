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Волкова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Феодор Константинович

Мать: Праскева Ивановна

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 3 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи... Показать все
Восприемник
10.05.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворовой Елены Матвеевны
Смерть
Неизвестно

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