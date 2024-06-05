Волкова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Феодор Константинович
Мать: Праскева Ивановна
Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 3 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи... Показать все
Восприемник
10.05.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворовой Елены Матвеевны
Смерть
Неизвестно