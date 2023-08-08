Курбанова Алия Салаватовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.?
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.?
Отец: Асанов Салават Джавидович
Мать: Асанова Аниса Зяляевна
Рождение ребёнка
16.01.2011
Дочь: Курбанова Сабина Ильдусовна
Отец ребёнка: Курбанов Ильдус
Рождение ребёнка
17.11.2015
Сын: Курбанов Карим Ильдусович
Отец ребёнка: Курбанов Ильдус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбанов Ильдус