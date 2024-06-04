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Кривашев Алексей Васильевич

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кривашев Василий Матвеев

Мать: Кривашева Анна Фомина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривашев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1861

Жена: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Кривашева) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1871

Сын: Кривашев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ленивцева (Кривашева) Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Рождение ребёнка
27.05.1877

Дочь: (Кривашева) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кривашев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881

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