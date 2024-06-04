Кривашев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Кривашев Василий Матвеев
Мать: Кривашева Анна Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1861
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Кривашева) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Рождение ребёнка
18.03.1871
Сын: Кривашев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ленивцева (Кривашева) Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Рождение ребёнка
27.05.1877
Дочь: (Кривашева) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кривашев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривашева (Грязнова) Василиса Алексеева
Смерть
После 1881