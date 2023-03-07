Кривашев Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1871 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Сын: Кривашев Василий Федорович
Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова
Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.
Сын: Кривашев Стефан Федорович
Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова
Рождение ребёнка
12.06.1900 ст.
Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривашева Дарья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно