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Кривашев Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1871 ст.

Отец: Кривашев Алексей Васильевич

Мать: Кривашева Васса Алексеева

Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Кривашев Василий Федорович

Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова

Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.

Сын: Кривашев Стефан Федорович

Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова

Рождение ребёнка
12.06.1900 ст.

Сын: Кривошев Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Кривашева Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривашева Дарья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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