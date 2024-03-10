Анастасия Гуреева Турышева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1915 ст.
Дочь: Турышева Тамара Валентиновна
Отец ребёнка: Турышев Валентин Иванович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно