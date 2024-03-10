Анастасия Гуреева Турышева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Гуреева Турышева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турышев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1915 ст.

Дочь: Турышева Тамара Валентиновна

Отец ребёнка: Турышев Валентин Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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