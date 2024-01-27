Данилов Danilov Зиновий Zinovei Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Danilov Зиновий Zinovei Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Данилов Danilov Петр Фарафонов

Мать: Данилова Агафья

Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 10 лет живет с папой и мамой и братом Ивлием 12 лет в Батаевке.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Данилов Danilov Иван Петрович

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 27 лет живет с семьей и сыном Иваном 2 лет в доме отца в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Данилов Danilov Федот Fedot Зиновьевич Zinovevich

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Данилов Danilov Аким Зиновьевич (Zinovevich)

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Данилов Danilov Василий Зиновьевич (Zinovevich)

Мать ребёнка: Данилова Наталия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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