Данилов Danilov Зиновий Zinovei Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1825
Отец: Данилов Danilov Петр Фарафонов
Мать: Данилова Агафья
Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 10 лет живет с папой и мамой и братом Ивлием 12 лет в Батаевке.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Данилов Danilov Иван Петрович
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 27 лет живет с семьей и сыном Иваном 2 лет в доме отца в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854
Сын: Данилов Danilov Федот Fedot Зиновьевич Zinovevich
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Данилов Danilov Аким Зиновьевич (Zinovevich)
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Данилов Danilov Василий Зиновьевич (Zinovevich)
Мать ребёнка: Данилова Наталия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно