Данилова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Данилов Danilov Ивлий Петрович

Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов

Россия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Данилов Danilov Зиновий Zinovei Петрович

Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов

Россия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов

Россия
Смерть
Неизвестно
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