Данилова Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Данилов Danilov Ивлий Петрович
Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов
Россия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Данилов Danilov Зиновий Zinovei Петрович
Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов
Россия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Данилов Danilov Петр Фарафонов
Россия
Смерть
Неизвестно