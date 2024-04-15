Гончаренко (Белокур) Харитина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.12.1896 ст.
Варвара Петровна Пархоменко
Восприемник
17.02.1898 ст.
Мариамна Ивановна Пархоменко
Восприемник
07.05.1898 ст.
Пелагея Екимовна Гончаренко
Восприемник
14.08.1899 ст.
Юлиания Федоровна Белан
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L961-6?i=55&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.
Дочь: Гончаренко Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-V?i=644&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1903 ст.
Харитина Екимовна Гончаренко
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.
Сын: Гончаренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-1?i=868&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно