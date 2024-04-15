Гончаренко (Белокур) Харитина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Белокур) Харитина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Петровна Пархоменко
Восприемник
17.02.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Мариамна Ивановна Пархоменко
Восприемник
07.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Екимовна Гончаренко
Восприемник
14.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Федоровна Белан
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Муж: Гончаренко Иван Платонович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L961-6?i=55&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.

Дочь: Гончаренко Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-V?i=644&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Екимовна Гончаренко
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.

Сын: Гончаренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.

Сын: Гончаренко Петр Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Платонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-1?i=868&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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