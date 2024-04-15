Гончаренко Ефросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1903 ст.
Дата смерти17.02.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-V?i=644&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.06.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.02.1904 ст.
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9V-Y?i=701&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.02.1904 ст.
на кладбище д. Кровной