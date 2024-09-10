Кириллова (Орлова) Мария Яковлевна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Орлова) Мария Яковлевна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Орлов Яков Иванович

Мать: Орлова (Быкова) Дарья Петровна

здесь она Яковлевна https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/59 здесь Ивановна https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/3
Бракосочетание
18.01.1908 ст.

Муж: Кириллов Даниил Ильич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/897de760-b114-4a69-a900-28ac53afe907/39
Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.

Дочь: (Кириллова) Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Кириллов Даниил Ильич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/3
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Дочь: (Кириллова) Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Кириллов Даниил Ильич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/59
Смерть
Неизвестно

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