Орлова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Орлова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1915 ст.
Дочь: Орлова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Иванович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно