Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иванов Возможно Михаил Иванович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.

Дочь: Юмания

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шалашов Степан Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шалашов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.

Сын: Шалашов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шалашов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Сын: Шалашов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1917

Сын: Шалашов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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