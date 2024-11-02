Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Иванов Возможно Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.
Дочь: Юмания
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Рождение ребёнка
23.05.1917
Сын: Шалашов Александр Иванович
Отец ребёнка: Шалашов Иван Родионович
Смерть
Неизвестно