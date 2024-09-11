Шалашов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения29.03.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1880 ст.
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.
Дочь: Шалашова Юмания Ивановна
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1917
Сын: Шалашов Александр Иванович
Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно