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Шалашов Иван Родионович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.03.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1880 ст.

Отец: Шалашов Родион Трофимович

Мать: Шалашова (Филиппова) Агния (Анна) Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1900 ст.

Дочь: Шалашова Юмания Ивановна

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шалашов Степан Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шалашов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.

Сын: Шалашов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шалашов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Сын: Шалашов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1917

Сын: Шалашов Александр Иванович

Мать ребёнка: Шалашова (Иванова) Пелагея Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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