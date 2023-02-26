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Понасенкова Екатерина Акимова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1890

Муж: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Понасенкова) Домника Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Понасенков Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
29.09.1896

Дочь: (Понасенкова) Устина Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Понасенкова) Феодосия Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: (Понасенкова) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Понасенков Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
06.10.1906

Сын: Понасенков Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: (Понасенкова) Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Понасенков Федор Федорович

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Понасенков Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Рождение ребёнка
19.02.1914

Дочь: (Понасенкова) Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Смерть
Неизвестно

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