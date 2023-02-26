Понасенкова Екатерина Акимова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Понасенкова) Домника Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Сын: Понасенков Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Дочь: (Понасенкова) Устина Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Дочь: (Понасенкова) Феодосия Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Дочь: (Понасенкова) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Сын: Понасенков Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Дочь: (Понасенкова) Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Сын: Понасенков Федор Федорович
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Сын: Понасенков Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Дочь: (Понасенкова) Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Понасенков Фёдор (Ефимов)