Мазурина (Перлова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина (Перлова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Алексей Федорович

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Mazurina Мазурина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Николай Федорович

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мазурин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Доброславская (Мазурина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1843

Дочь: Бахрушина (Мазурина) Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мазурин Федор Федорович

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Chernyshova (Mazurina Мазурина) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1858

Сын: Мазурин Нил Федорович

Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич

Смерть
1885

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