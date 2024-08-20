Мазурина (Перлова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Алексей Федорович
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Mazurina Мазурина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Николай Федорович
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мазурин Василий Федорович
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Доброславская (Мазурина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1843
Дочь: Бахрушина (Мазурина) Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Chernyshova (Mazurina Мазурина) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1858
Отец ребёнка: Мазурин Федор Алексеевич
Смерть
1885