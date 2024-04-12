Дмитрова (Пояркова) Авдотья Стефанова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
27.03.1841
Рождение ребёнка
22.10.1843
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
16.01.1847
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно