Дмитрова (Пояркова) Авдотья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Пояркова) Авдотья Стефанова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
27.03.1841

Муж: Дмитров Василий Михаилов

Рождение ребёнка
22.10.1843

Сын: Дмитров Яков Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дмитров Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1847

Сын: Дмитров Петр Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дмитров Федор Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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