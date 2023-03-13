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Тарасова (Антипина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Антипинъ Никифоръ

Мать: Антипина Афонасия

Бракосочетание
29.06.1898

Муж: Тарасовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1903

Сын: Тарасовъ Григорий

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1907

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Тарасовъ Василий

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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