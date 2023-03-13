Тарасова (Антипина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Антипинъ Никифоръ
Мать: Антипина Афонасия
Бракосочетание
29.06.1898
Муж: Тарасовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.05.1903
Сын: Тарасовъ Григорий
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.05.1907
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.07.1909
Сын: Тарасовъ Василий
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.06.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ