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Тарасовъ Иванъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876

Отец: Тарасовъ Еремей

Мать: Тарасова (Федосеева) Гликерія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1898

Жена: Тарасова (Антипина) Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1899

Дочь: (Тарасова) Анна

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1903

Сын: Тарасовъ Григорий

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: (Тарасова) Марья

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1907

Дочь: (Тарасова) Елена

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Тарасовъ Василий

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1912

Дочь: (Тарасова) Анна

Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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