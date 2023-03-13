Тарасовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения23.12.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876
Отец: Тарасовъ Еремей
Бракосочетание
29.06.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1899
Дочь: (Тарасова) Анна
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна
Рождение ребёнка
02.05.1903
Сын: Тарасовъ Григорий
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: (Тарасова) Марья
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна
Рождение ребёнка
16.05.1907
Дочь: (Тарасова) Елена
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна
Рождение ребёнка
28.07.1909
Сын: Тарасовъ Василий
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна
Рождение ребёнка
07.06.1912
Дочь: (Тарасова) Анна
Мать ребёнка: Тарасова (Антипина) Татьяна